Senatorul PSD Niculae Bădălău a declarat, marţi, că va accepta un portofoliu în Executiv, dacă va considera că va aduce ''plus valoare Guvernului şi ţării'' şi dacă partidul va avea nevoie.

"Eu puteam să intru în primul Guvern. Dacă partidul va avea nevoie şi voi considera că voi aduce un plus Guvernului, voi intra, dacă nu, nu voi intra. (...) De această dată nu am discutat remanierea, încă există o discuţie sau au fost două paralele, una a doamnei prim-ministru şi alta a acelei comisii....

