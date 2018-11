Retailerul online Badabum.ro anunță că va începe campania de Black Friday pe data de 16 noiembrie și oferă reduceri de până la 70% clienților săi.

Badabum Black Friday 2018. Cel mai mare și cel mai plin de oferte eveniment de peste an aduce la Badabum.ro zeci de produse cu discount și livrare cât mai rapidă.

În urmă cu un an, creșterea comenzilor de Black Friday pe Badabum.ro a depășit așteptările și a confirmat succesul evenimentului

Badabum.ro declară că anul acesta are o multime de reduceri și se așteaptă ca numarul celor care vor prinde oferte să fie mult mai mare. Cele mai... citeste mai mult