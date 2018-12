Problema apărută în București a fost și în orașul nostru, dar la nivelul cadrelor medicale. În urmă cu un an, o parte din personalul medical de la Secția de Obstetrică și Ginecologie din cadrul Spitalului Județean Botoșani a fost diagnosticat cu această bacterie.



Stafilococul auriu este o problemă destul de frecventă în secțiile de neonatologie, oriunde în lume. Tocmai din acest motiv, cadrele medicale sunt testate periodic. De două ori pe an, toți angajații sunt verificați.



"Acum un an o parte din tot personalul maternității a ieșit ca purtător...

