Bacalaureat: Au fost publicate subiectele la proba de Istorie

Elevii care au dat, miercuri, proba la Istorie a Bacalaureatului au avut, la primul subiect, de analizat statul român modern, la al doilea subiect, Evul mediu, iar la al treilea subiect, de comentat un regim totalitarist înlăturat în România în perioada postbelică.

"Mă aşteptam să fie mai uşor. La ce ai dat? La istorie. Subiectul III mi s-a părut un pic mai greu, ne-a picat totalitarismul, dar a fost ok, m-am descurcat. Am scris, am scris, am scris la fiecare subiect. Luni a fost mai bine. Am făcut tot şi... citeste mai mult

azi, 18:43 in Educatie, Vizualizari: 38 , Sursa: Amosnews in