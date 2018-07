Bacalaureatul a dovedit și anul acesta că nu poate fi trecut de oricine și că sistemul de învățământ din România se confruntă cu adevărate probleme.

Mai multe licee din țară au avut promovare zero, niciun candidat nereușind să obțină media de trecere, adică media 6.

Într-un liceu din comuna Turburea, acest lucru s-a întâmplat doi ani la rând.

“Eu aveam speranţe din ce îmi spuneau ei când au ieşit - măcar unul. Eu mă gândeam la 2 -3, am ştiut de asta cu româna, mi-a spus că a făcut tot, dar la matematică nimic şi am tot sperat că ia măcar un 4, mă gândeam eu”, a spus Gheorghe Benegui, directorul liceului Tulburea.

"A fost criminal să munceşti 4 ani cu nişte copii care au intrat cu...