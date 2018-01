Horia Tecau (locul 8 ATP la dublu), campion in proba de dublu a editiei din 2017 de la US Open, are planuri marete pentru noul sezon din tenis. Romanul isi doreste ca in 2018, alaturi de partenerul sau Jean-Julien Rojer, sa castige Australian Open si...

Hot News, 31 Decembrie 2017