Înainte de a muri, celebra prezicatoare bulgaroaica Baba Vanga a lasat umanitatii un dictionar de interpretare a viselor pe care multi il considera cel mai precis.

Iata ce semnificatie au diversele obiecte sau fiinte care va apar in vise.

– Oglinda – daca in vis va priviti in oglinda, inseamna ca va pasa de parerile celor din jur, ba chiar foarte mult. Constant, va veti analiza pasii, iar armonia din jurul vostru va disparea.

– Boala – daca visati ca zaceti la pat, inseamna ca e timpul sa va calculati bine pasii. Constiinta dumneavoastra e macinata de un pacat de care trebuie sa va curatati.

– Furtuna – fulgerul sau tunetul in somn... citeste mai mult