Doi politisti locali din Barlad, in timp ce se fãceau activitãti de patrulare pe strada Stroe Belloescu, au observat un tanãr cu vestimentatia pãtatã de sange. Ulterior, acestia au aflat cã bãiatul tocmai ce fusese ‘intepat’ cu un cutit de un alt tanãr, care a reusit sã fugã de la fata locului. Incidentul s-a petrcut in seara zilei de duminicã, 29 aprilie, in jurul orei 22.20. Din discutiile purtate cu martorii aflati la locul incidentului, politistii locali au aflat cã avusese loc o altercatie, in urma cãreia victima suferise o plagã intepatã.... citeste mai mult