LUCRARI DE MANTUIALA….Deși are doar jumătate de an de când a fost pusă, piatra cubică din centrul Vasluiului a început să dea mari bătăi de cap firmei care are în întreținere porțiunea respectivă de drum. Astfel, azi, de la primele ore ale dimineții,...

Vremea Noua, 14 Aprilie 2016