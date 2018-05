La nivelul judetului Vaslui, rata somajului la 30 aprilie a fost de 8,72%, mai micã cu 0,41 puncte procentuale (pp) fatã de luna martie, cand a fost de 9,13%. Numãrul somerilor aflati in evidentã la sfarsitul lunii aprilie – 12.191 persoane – este mai mic cu 586 de persoane fatã de luna precedentã (12.777 someri), urmare a fluxului de intrãri si iesiri inregistrate. Din acest total, doar 988 au fost indemnizati, marea majoritate, respectiv 11.203, fiind neindemnizati. În ceea ce priveste repartizarea, numãrul somerilor inregistrati in mediul urban a fost mic, de 1.354 persoane, in timp... citeste mai mult