Bãrbat cu dublã cetãtenie cutat in Franta, depistat in PTF Albita

Pe 28 februarie, in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra in tarã, ca pasager intr-un autoturism, Vitalie M., cu cetãtenie romanã si R. Moldova, in varstã de 38 de ani. La controlul de frontierã, politistii de frontierã au constatat cã pe numele bãrbatului era o alertã de punere in aplicare a unui mandat de arestare si predare sau extrãdare, emis de autoritãtile din Franta, acesta fiind cercetat pentru sãvarsirea infractiunii de inselãciune. Bãrbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul... citeste mai mult