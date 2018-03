Politistul a intervenit pentru a aplana un scandal dintr-un bar din Bivolari. Astfel, in seara de 21 octombrie, Constantin I., in varsta de 28 ani, a agresat fizic doi localnici. Acesta a vrut sa o loveasca si pe a treia, dar victima s-a refugiat in...

Buna ziua Iasi, 23 Octombrie 2010