Azi se reia programul guvernamental Rabla Plus

Programul Rabla Plus se reia de luni, iar bugetul alocat acestuia este de 198 de milioane de lei, care reprezintă 30.000 de prime de casare, a declarat ministrul Graţiela Gavrilescu, precizând că proiectul va aduce în parcul naţional 50.000 de maşini noi introduse pe piaţă.

