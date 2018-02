"Am vorbit cu Gino (n.r. - Iorgulescu). Am vorbit cu Vali (n.r. - Argăseală), am convocat azi Adunarea Generală, că echipele din play-off se ştiu. Trimite hârtia: Dinamo cu... Dinamo, nu, că nu intră. Botoşaniul cu CFR. . Cu CFR am avut...

Adevarul, 12 Februarie 2018