Azi la ora 18.00 Sportul Chiscani va juca pe teren propiu cu Victoria Traian

Meciul de fotbal este un derby local. Sportul Chiscani ocupa locul 12 in clasamentul seriei a II-a, cu 15 puncte, in timp ce Victoria Traian nu are decat 3 puncte, in urma victoriei de pe teren propriu cu Dobrogea Delta Tulcea. In tur, la Traian, Sportul Chiscani a castigat cu 4-3.

Pentru Sportul Chiscani aceasta victorie mai poate conta in contextul in care cei de la Agricola Borcea nu ar mai castiga nici un punct in ultimele doua etape, locul 12 fiind retrogradabil pentru echipa cu cele mai putine puncte din cele 5 serii ale Ligii a 3-a.

Meciul dintre cele doua echipe va fi arbitrat de catre Porumbel Valentin din Oltenita la centru, ajutat la cele doua... citeste mai mult