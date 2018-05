În tur, „albii“ s-au impus cu 2-1 în Germania, deşi nu au făcut un joc grozav. „Nici acum nu ştiu cum au câştigat“, a declarat germanul Thomas Muller. „Îi spun eu: am marcat două goluri, iar ei doar unul“, a replicat Modrici, spre amuzamentul jurnaliştilor spanioli veniţi la conferinţa de presă.

Înaintea acestui joc, Zidane a declarat că îşi doreşte să rămână pe banca Realului, indiferent dacă va câştiga sau nu Liga Campionilor, fiind susţinut de căpitanul Sergio Ramos. Zidane nu îl are la dispoziţie pentru acest meci pe Dani Carvajal, fundaşul dreapta, dar în echipă revine Nacho. Francezul nu se poate baza nici pe Isco.

Şi de la Bayern sunt absenţe de marcă: Boateg şi Robben, plus...

