Azi, 14 iulie, Ziua Nationala a Frantei 14 iulie a fost stabilita drept Zi Nationala a Frantei printr-o lege datand din 6 iulie 1880. Nu s-a preciza insa, atunci, daca in aceasta zi se comemoreaza Sarbatoarea Fereratiei, de la 1790, simbol al unitatii Natiunii, sau caderea Bastiliei, la 14 iulie 1789,simbol al sfarsitului monarhiei absolute. Situl Internet al guvernului Republicii franceze afirma : Daca in general 14 iulie este asociat caderii in 1789 a vechii fortarete a Bastiliei, devenita inchisoare regala si considerata simbol

al absolutismului,in fapt, si 14 iulie 1790, Sarbatoarea Federatiei este oficial

