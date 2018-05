Axiopolis Cernavodă a pierdut cu 1-2 (1-2) meciul de astazi, din deplasare, cu Unirea Slobozia, din etapa a 23-a a Ligii a 3-a de fotbal, seria secunda. Pentru oaspeti a marcat, egaland la 1, Richardo Mihalache, in minutul 21, din penalty, in vreme ce gazdele au punctat in minutele 7 si 40. In urma acestei infrangeri, Axiopolis a coborat de pe locul trei pe patru in clasament, ramanand cu 48 de puncte si facand schimb de locuri tocmai cu Unirea Slobozia. citeste mai mult