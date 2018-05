Crăișorul Munților, Avram Iancu, va avea un bust care va fi amplasat in holul Parlamentului, dupa ce conducerea Camerei Deputatilor a aprobat cererea deputatului liberal Corneliu Olar.

„Avand in vedere ca in holul de la intrarea in Camera Deputatilor A2S1 se afla busturile mai multor domnitori si eroi ai neamului romanesc, va rog sa fiti de acord sa expun permanent bustul lui Avram Iancu, care la ora actuala se afla in lucru. Mentionez ca acesta va fi confectionat in ton cu celelalte busturi deja existente. In prezent, eroul national... citeste mai mult