Elena Udrea a anunţat recent că este însărcinată cu gemeni în urma unei înseminări in vitro, însă evz.ro arată că aceasta ar fi avut probleme cu sarcina iar acum este obligată să stea la pat pentru a evita riscul de a-l pierde şi pe cel de-al doilea copil. Prin urmare, avocaţii acesteia au depus documente la dosar care arată că Elenei Udrea îi este interzisă orice mişcare, inclusiv călătoria cu avionul. Specialiştii în fertilizare in vitro afirmă că în sarcina gemelară, apărută în urma unei fertilizări in vitro, există posibilitatea de a pierde unul dintre copii. ... citeste mai mult

acum 27 min. in Eveniment, Vizualizari: 68 , Sursa: Adevarul in