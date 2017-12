Avocatul lui Radu Mazăre, Ioana Focşa, a vorbit public despre fuga din România a omului de afaceri, afirmând că a aflat abia sâmbătă despre plecarea fostului edil.

”Ultima dată am vorbit la proces, nu am fost contactată să fiu informată despre plecare”, a spus avocatul.

Ioana Focşa a declarat, pentru Mediafax, că nu a ştiut despre intenţia clientului său de a solicita azil politic în Madagascar.

ieri, 19:35 in Eveniment, Vizualizari: 38 , Sursa: B1TV in