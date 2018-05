Avocat: Radu Mazare are azil politic in Madagascar Avocatul lui Radu Mazare sustine ca acesta ar fi obtinut azil politic in Madagascar pentru o perioada de un an.

