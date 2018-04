Avocat: Alina Bica este refugiat politic in Costa Rica si vrea sa fie audiata prin videoconferinta Avocatul Alinei Bica a anuntat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fosta sefa a DIICOT a primit din luna ianuarie statutul de refugiat politic in Costa Rica si solicita sa fie audiata prin videoconferinta in procesul ANRP, in care este judecata alaturi de omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos.

