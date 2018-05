Aviz soferilor care opresc sau stationeaza neregulamentar / Politistii locali au aplicat amenzi in valoare de 18.705 lei

Politia Locala Braila pentru nerespectarea normelor rutiere privind oprirea, stationarea si accesul interzis, a aplicat un numar de 94 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 18.705 lei si a aplicat un numar de 124 puncte penalizare conform O.U.G.nr.195/2002 R, in perioada 24.04-08.05.2018.

Exemplificam:

– C.A.-V., in varsta de 44 ani, din Braila – cu amenda in valoare de 290 lei si 2 puncte penalizare – in calitate de conducator auto a circulat cu autovehiculul marca Opel cu nr.de... citeste mai mult

