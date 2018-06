Astfel, pe data de 21 iunie sunt programate doua licitatii pentru vanzarea unor bunuri. Prima firma vizata este Koket Wash SRL ce are ca obiect de activitate "comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun".



Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Iasi scoate la vanzare un autoturism marca Volkswagen, an de fabricatie 2008. Pretul de pornire stabilit este de 16.300 lei. Societatea amintita este detinuta de Sinziana Zlavog care, in 2016, a inregistrat o cifra de afaceri de 576.471 lei,... citeste mai mult

