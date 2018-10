Cel mai lung zbor comercial din lume s-a încheiat cu bine. Avionul a parcurs ruta Singapore-New York în aproape 18 ore, cu o jumătate de oră mai puțin decât era estimat. Pasagerii au călătorit în condiţii speciale.

Sunt 16.700 de km de parcurs pe ruta Singapore - New York, așa că s-au făcut o serie de modificări în avantajul pasagerilor. Nu există clasa economică, iar mâncarea oferită este cu totul specială.

