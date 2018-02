"(Avionul) Boeing 737-800 al (companiei) Ryanair consuma acum combustibilul pentru a se putea intoarce la Bucuresti. Potrivit unor surse, aparatul a lovit pista cu coada la decolare. In acest moment, pilotii pot manevra aparatul si vor reveni curand pe Otopeni", a scris Aeronews.ro intr-o postare pe Facebook si Twitter, scrie Hotnews.ro.

Postul a fost actualizat cu informatia ca aeronava in cauza a atetizat in siguranta pe pista 26L a aeroportului Otopeni.

Alte subiecte pe Realitatea.net Atenţie! Dacă vine cineva la uşă la voi de MOŞII... citeste mai mult

azi, 00:22 in Social, Vizualizari: 33 , Sursa: Realitatea in