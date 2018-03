Un avion s-a prăbușit pe aeroportul din Kathmandu, Nepal, după ce a ratat aterizarea, anunță presa locală.

La bord se aflau 78 de pasageri, iar pompierii s-au grăbit la fața locului pentru a stinge un incendiu.

17 dintre pasageri, răniți, au fost deja evacuați din avionul în flăcări.



#BREAKING #Nepal: A US-Bangla airlines aircraft has crashed in the eastern side of the Tribhuvan International Airport (TIA) in the #Kathmandu on Monday. Details yet to come. https://t.co/qsxgS4w3sG pic.twitter.com/ODr8L2xS9X

— Pradeep Bashyal (@pdpbasyal) March 12, 2018 Photos from the #TIA #Kathmandu...