Avion care zbura pe ruta Cluj-Bucuresti s-a intors din drum, din cauza unor zgomote ciudate la motor

Un avion Boeing 737-300 al companiei BlueAir, care zbura duminica seara pe ruta Cluj-Bucuresti, s-a intors pe aeroportul din Cluj-Napoca, dupa de pilotii au auzit niste zgomote ciudate la motor.

Discutiile cu turnul de control arata ca echipajul zborului 0B3102 a raportat vibratii la motor, dupa decolare, astfel ca s-a luat decizia revenirii la Cluj-Napoca, unde a si aterizat in siguranta, informeaza Aeronews.ro.

Martorii spun ca „se auzea ciudat, asemeni unui C-130 Hercules, nicidecum #B737”. Avionul in cauza are 27 de ani vechime. Un alt martor sustine ca a vazut scantei iesind... citeste mai mult

