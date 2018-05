Avioanele Eurofighter, un cosmar pentru Germania!

Cele 128 de avioane Eurofighter care formeaza flota forţelor aeriene ale Germaniei au mai multe probleme decât se ştie, anunta presa locala, la câteva zile după ce s-a aflat că doar câteva dintre aceste aparate ar fi pregătite pentru eventuale misiuni.



In martie anul trecut, ministerul german al apararii informa in legatura cu unele întârzieri aparute in furnizarea de piese de schimb din partea furnizorilor. Comentand informatia, preşedintele Comisiei de apărare din parlamentul de la Berlin, Wolfgang Hellmich, aprecia ca este vorba de "o problemă foarte gravă".

Preluand subiectul, Spiegel Online... citeste mai mult