S-a stins din viaţă aviatoarea Ruxanda Agache-Miheş (1927-2018), recunoscută între primele femei-instructor de zbor din România şi întâia femeie încadrată în Aviaţia Militară după al Doilea Război Mondial. I s-a spus “Crăiasa Înălţimilor”, atât pentru frumuseţea ei fizică şi morală, cât, mai ales, pentru curajul şi destoinicia ei, se anunță într-o postare pe facebook de pa pagina Cer Senin, a Revistei Forțelor Aeriene.

