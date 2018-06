Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a actualizat miercuri avertizarea meteorologică emisă cu o zi în urmă şi au restrâns atenţionarea cod portocaliu. Astfel, rămân sub cod portocaliu de ploi abundente judeţele Vrancea si şi Covasna, în timp ce judeteţele Buzău, Prahova, Braşov şi Bacău rămân parţial sub avertizareea cod portocaliu, în rest fiind cod galben. Cincisprezece judeţe se află sub cod galben de ploi abundente.

Potrivit ANM, miercuri de la ora 10.00 şi până la ora 23.00 va ploua pe arii extinse în majoritatea regiunilor, iar în cea mai mare... citeste mai mult