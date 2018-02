Portocalele sunt de asemenea o bună sursă de potasiu, vitamina A, vitamina C și beta-caroten. Citricele sunt bogate în fibre şi în vitamina C şi conţin şi alţi antioxidanţi cunoscuţi, precum flavonoizii, care au un rol important în lupta contra bolilor cardiace, a cancerului şi diverselor inflamaţii.

De asemenea, se pare că proprietăţile antioxidante şi antiinflamatorii ale citricelor au un rol cheie în lupta împotriva diferitelor boli degenerative şi, în particular, contra bolilor cerebrale. Însă specialiștii sunt de părere că acestea trebuiesc consumate în cantități mici de către persoanele care suferă... citeste mai mult

ieri, 23:45 in Sanatate, Vizualizari: 39 , Sursa: Realitatea in