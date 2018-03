Potrivit meteorologilor, până la ora 23:00, în judeţele Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi Călăraşi se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

În judeţele Olt şi Dolj, se va semnala, până marţi, la ora 0:00, ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, precum şi burniţă sau ploaie slabă.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

