Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ploi pentru toată ţara începând de miercuri, 16 mai - ora 12, până vineri 18 mai - ora 12. Avand in vedere cantitatile insemnate de apa cumulate in jumatatea de vest a tarii si in...

Renasterea, 16 Mai 2012