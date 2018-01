Opt judeţe sunt sub avertizare cod galben de ceaţă până la ora 10:00, conform meteorologilor, care afirmă că vizibilitatea va fi scăzută local sub 200 m şi izolat sub 50 m, fiind afectate mai multe drumuri naţionale şi judeţene.

Judeţele aflate sub avertizare sunt: Vrancea, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Botoşani, Galaţi şi Suceava.

Zonele din judeţ afectate sunt: Cluj-Napoca, Dej, Câmpia Turzii, Gherla, Turda, Aiton, Aluniş, Apahida, Baciu, Bonţida, Borşa, Căianu, Călăraşi, Căşeiu, Ceanu Mare, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Corneşti, Cuzdrioara, Dăbâca, Feleacu, Fizeşu Gherlii, Floreşti, Iclod, Jichişu de... citeste mai mult