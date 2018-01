Meteorologii au emis, vineri seara, atenţionări cod galben de ceaţă, valabile pentru opt judeţe, şapte fiind din zona Moldovei.

Se află sub cod galben de ceaţă judeţele Vrancea, Iaşi, Botoşani, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi.

Atenţionările sunt valabile până la ora 23 şi se manifestă inclusiv pe drumurile naţionale şi judeţene din zona vizată .

De asemenea, şi în Tulcea este cod galben de ceaţă până la ora 20.

Ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.... citeste mai mult