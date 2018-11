19 judeţe sunt parţial sub atenţionare de cod galben de ceaţă, iar pe mai multe drumuri judeţene se circulă greu, în condiţii de ceaţă densă.

Atenţionările emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru zone din judeţele Suceava, Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Ialomiţa, Argeş, Prahova, Giurgiu, Brăila, Dâmboviţa, Buzău, Teleorman, Ilfov, Călăraşi, Vaslui, Botoşani, Olt, Dolj sunt valabile până la ora 9.00, respectiv până la ora 10.00.

Ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

De asemenea, Centrul Infotrafic anunţă că se circulă îngreunat, în condiţii de ceaţă densă, pe drumuri din... citeste mai mult

