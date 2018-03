Avertismentul transmis de Raed Arafat

Raed Arafat atacă dur publicitatea la țigările cu vapori. Într-o postare pe contul său de Facebook, secretarul de stat în Ministerul Sănătății acuză modul agresiv de promovare al acestui tip de fumat.

"Vazand poza recenta a unei statii de metrou din capitala, impanzita cu reclame care promoveaza fumatul, nu pot sa nu subliniez urmatoarele aspecte:

In ultimii ani, pe plan mondial, s-a castigat teren fata de ofensiva fabricantilor si a comerciantilor de tutun. Am reusit sa interzicem reclama la produsele de tutun si promovarea acestora in spatiul public, protejand in mod deosebit copiii si... citeste mai mult