Castravetii murati au putine calorii, au o incarcatura glicemica mica si contin caroten, acid folic si calciu. Persoanele care sufera de hipertensiune arteriala trebuie sa-i consume in cantitati mici si sa-i spele de sare inainte de masa.

"In procesul natural de fermentatie nu doar ca se produc vitamine, ci se biodisponibilizeaza mineralele si fibrele alimentare din castraveti. Vitaminele naturale existente in castraveti nu sunt distruse, deoarece produsul nu este tratat termic", potrivit doctormenci.ro.

Castravetii in saramura se pastreaza intr-un loc intunecos si uscat, la temperaturi de 10-15 grade,... citeste mai mult

ieri, 20:13 in Sanatate, Vizualizari: 86 , Sursa: Realitatea in