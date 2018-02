Avertismentul specialistilor legat de sucul de fructe!

Oamenii de stiinta de la Universitatea Princeton au ajuns la concluzia ca a consuma suc de fructe proaspete pe stomacul gol dauneaza sanatatii, pentru ca dupa pauza din timpul noptii, organismul nu poate asimila o cantitate mare de fructoza, scrie Daily Mail.



Acest lucru poate conduce la o dereglare a sistemului digestiv, cu instalarea unui dezechilibru al microflorei din tractul intestinal.

Problema este ca un astfel suc din fructe proaspete continue multa fructoza, care ajunge repede in intestinul subtire dupa consumul de alimente.

In intestin, fructoza intra in... citeste mai mult

