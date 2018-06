După inundaţii şi furtuni puternice, au revenit temperaturile la pragul caniculei. S-a înregistrat şi un record. A fost prima noapte tropicală din acest an.

Trecem de la o extremă, la alta. După inundaţii şi furtuni puternice, au revenit temperaturile la pragul caniculei. S-a înregistrat şi un record. A fost prima noapte tropicală din acest an. Dar trebuie să ne pregătim pentru încă un şoc. Peste câteva zile, se va întoarce primăvara. Temperaturile vor scădea brusc cu 10 grade Celsius.



Am trecut peste o noapte tropicală. Au fost 21 de grade în Capitală. Iar căldura... citeste mai mult

