Dacă te trezești involuntar la aceeași oră, zi de zi înseamnă că energia ta este fie blocată, fie direcționată greșit. Acest lucru generează dezechilibru energetic, ceea ce înseamnă că organismul începe să sufere.

Între 11 pm – 1 pm - este posibil să mănânci prea multe grăsimi sau uleiuri nesănătoase.

Între 1 am – 3 am - înseamnă că ești consumat de ura, frustrare și gânduri negative.

Între 3 am – 5 am - Problemele legate de plămâni dezvăluie, adesea, supărări și tristețe.

Între 5 am – 7 am - Orice toxină descompusă peste noapte în corp este gata să fie eliminată din sistem, conform yourtango.com.

