Dacă se ajunge la o instabilitate cronică, România poate fi confruntată inclusiv cu punerea în discuţie a viitoarei preşedinţii a UE, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Boştinaru.

Eurodeputatul PSD Victor Boştinaru crede că „PSD-ul ar trebui să facă astăzi ceea ce n-a făcut în nici una din cele două ocazii, când a nominalizat candidatul pentru prim-ministru: o discuţie democratică, pentru a stabili pe de o parte ce aşteptări are partidul de la viitorul prim-ministru, iar pe de altă parte ce aşteptări are de la viitorul Guvern, inclusiv sub dimensiunea nominalizării unor personalităţi cu o reală formaţie...

