In caz contrar, risca situatii de dubla impunere. In plus, de la inceputul anului urmator, intra in vigoare si o amenda distincta pentru nedepunerea chestionarului, context in care ANAF publica un ghid pentru acestia, dar si pentru strainii care stau perioade mai mari in Romania, relateaza Bzi.



Obligatia de a depune ghidul o au persoanele fizice care pleaca din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.



La fel, trebuie sa depuna chestionarul si... citeste mai mult

azi, 13:00 in Locale, Vizualizari: 180 , Sursa: Botosaneanul in