Avertisment teribil primit de nr. 1 WTA

Simona Halep a rămas singura jucătoare din top 20 WTA care nu ştie cine o va antrena în 2019, după ce Angelique Kerber şi Elina Svitolina şi-au anuntat staff-urile pentru noul sezon, scrie România TV.

Simona Halep ar trebui sa ia o decizie cat mai rapid, mai ales ca pregatirea pentru noul sezon sta sa inceapa si ea trebuie facuta alaturi de un antrenor, a spus spus reputatul jurnalist David Law, de la BBC, in emisiunea Tennis Podcast.

"Are nevoie cu siguranta de un antrenor! Nu are cum sa continue fara un antrenor! N-avem niciun dubiu, isi va angaja un nou antrenor. Cu Darren, rezultatele vorbesc de la sine pentru ce au realizat, iar Simona e... citeste mai mult