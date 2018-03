Specialiştii afirmă că efectele încălzirii globale influenţează catastrofal situația din regiunea arctică. Astfel, cercul polar arctic s-a confruntat cu cea mai călduroasă iarnă înregistrată vreodată. Paradoxal, dar anume acest lucru a condiţionat gerurile cumplite din ultima perioadă.

Grosimea stratului de gheață marină a atins un nou record minim în acest an, arată date oficiale publicate acum câteva zile de Statele Unite, comunică The Guardian, citat de digi24.ro.

„Este pur și simplu o nebunie (ce se petrece — n.r.). Aceste valuri de căldură — nu am mai văzut... citeste mai mult

