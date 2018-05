Avertisment Salvamont: Cum sa procedati in cazul in care sunteti muscati de sarpe Pentru ca intalnirile cu serpii au devenit to mai dese, reprezentantii Salvamont au precizat modul in care trebuie procedat in cazul in care o persoana este muscata de sarpe, informeaza stirileprotv.ro.

Mai multe despre avertisment, sarpe, salvamont, muscat Sursa foto: pixabay.com Social citeste mai mult

azi, 01:06 in Social, Vizualizari: 320 , Sursa: 9am in