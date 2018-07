Rafael Nadal nu are o misiune uşoară în turul trei la Wimbledon 2018. Adversarul său, Alex de Minaur, are 19 ani şi 13 victorii în 15 meciuri jucate pe iarbă în acest sezon. Noua senzaţie a tenisului australian are sânge uruguayan - pe linie paternă, sânge spaniol - pe linie maternă şi şcoala spaniolă de tenis în spate, după ce şi-a mutat reşedinţa la Alicante, în Spania, şi şi-a angajat antrenor iberic - pe Adolfo Gutierrez.

Numărul unu mondial spune înaintea meciului pentru optimi: "Îl ştiu. E bun, e tânăr, E periculos. E un jucător bun. Vom vedea. Este o provocare bună pentru mine".

De Minaur are explozie în braţ, chiar dacă are 1,80 m, procentaje... citeste mai mult