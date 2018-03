Nimeni nu se indoieste de efectele uimitoare ale leusteanului asupra sanatatii, insa in cazul unei afectiuni acesta este contraindicat.

Frunzele de leustean contin uleiuri volatile aromatice, vitaminele A si C. De asemenea, cumarina (compus chimic cu gust amar) prezenta in frunzele de leustean are efecte pozitive in caz de hipertensiune, septicemie, osteoporoza, astm, favorizeaza reducerea tumorilor si a inflamatiilor si suprima pofta de mancare.

Insa, s-a observat un efect iritativ al leusteanului, administrat in cantitati mari si pe perioade lungi de timp, in infectiile renale.